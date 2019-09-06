Владивосток, , 07:35 — REGNUM Забайкальские спортсмены достойно выступили в пяти из десяти дисциплин спортивной программы Восточного экономического форума (ВЭФ), работа которого завершается сегодня, 6 сентября, во Владивостоке, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

ВЭФ. Спортивные состязания Правительство Забайкальского края

Как пояснил министр спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, первые и вторые места забайкальцы заняли в женском настольном теннисе, шашках, мини-футболе, шахматам, женском дартсе и гиревом спорте.

ВЭФ. Шахматный турнир Правительство Забайкальского края

«Центральным спортивным событием ВЭФ-2019 стал ежегодный Международный турнир по дзюдо, в котором приняли участие сборные России, Японии, Монголии, Китая и Южной Кореи, составленные из юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Главный трофей разыгран в турнире среди смешанных команд, третье место заняла сборная Японии, а первое-второе поделили команды России и Монголии», — пояснили в забайкальском правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 сентября, юбилейный V Восточный экономический форум завершает свою работу во Владивостоке. В ВЭФ принимает участие президент РФ Владимир Путин, а главным гостем саммита стал премьер-министр Нарендра Моди.

Забайкалью в рамках форума удалось заключить несколько многомиллиардных контрактов. ИА ведёт трансляцию обо всём, что происходит на ВЭФ.

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