Копенгаген, , 07:15 — REGNUM 5 сентября на стадионе «Виктория» в Гибралтаре между национальными сборными Гибралтара и Дании был разыгран матч 5-го тура группы D отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось уверенной победой «алой гвардии».

На 6-й минуте 23-летний центральный атакующий полузащитник «Хоффенхайма» Роберт Сков открыл счет после передачи Эриксена — 0:1. Через 28 минут уже Кристиан Эриксен отличился забитым мячом, реализовав пенальти — 0:2. В дебюте второй половины Эриксен ударом с одиннадцатиметровой отметки оформил дубль — 0:3. На экваторе тайма хавбэк дортмундской «Боруссии» Томас Делейни довел счет до разгромного — 0:4. На 73-й и 78-й минутах Кристиан Гиткьяер отличился забитыми мячами — 0:6.

Дания набрала 8 очков и укрепилась на 2-й строчке группы D. Гибралтар без забитых мячей и очков остался на последнем месте.

Статистика матча (Гибралтар/Дания)

Удары 3/20

Удары в створ 2/9

Владение 28%/72%

Фолы 10/12

Угловые 0/3

Стартовые составы на матч:

Гибралтар: Коелинг, Джозеф Чиполина, Сарджент, Оливеро, Рой Чиполина, Эннсли, Уокер, Эндрю Эрнандес, Энтони Эрнандес, Бритто, де Барр.

Запас: Голдуин, Гарсия, Джоллей (↑), Буагияр, Пусей, Стич, Понс (↑), Кафер, Барнетт (↑), Муэли, Кумбес, Пауэр.

Дания: Шмейхель, Ларсен, Васс, Кьер, Кристенсен, Делейни, Хейбьерг, Сков, Гиткьяер, Эриксен, Поульсен.

Запас: Кристиансен, Кнудсен, Андерсен, Брэйтуэйт (↑), Долберг, Йоргенсен (↑), Далсгор, Лерагер, Хансен, Шене (↑), Биллинг, Иверсен.

Бригада арбитров: Джонатан Лардо | Флориан Лемэр | Карел Де Рокер.

Желтые карточки: Кьер — 42, Эндрю Эрнандес — 50.

Забитые мячи: Сков 6 — 0:1, Эриксен (пенальти) 34 — 0:2, Эриксен (пенальти) 50 — 0:3, Делейни 69 — 0:4, Гиткьяер 73 — 0:5, Гиткьяер 78 — 0:6.