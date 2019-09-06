Стокгольм, , 07:12 — REGNUM 5 сентября на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне между национальными сборными Фарерских островов и Швеции был разыгран матч 5-го тура группы F отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось крупной победой «сине-желтых».

В дебюте матча новичок «Реала Сосьедада» Александр Исак открыл счет — 0:1. Через 3 минут форвард оформил дубль после передачи Себастиана Ларссона — 0:2. На экваторе тайма Виктор Линделеф довел счет до разгромного мощным выстрелом в нижний ближний угол — 0:3. В конце половины 25-летний полузащитник «Майнца-05» Робин Куайсон забил последний мяч в этой встрече — 0:4.

Швеция набрала 10 очков и поднялась на 2-ю строчку. Фареры без очков остались на последнем месте группы F.

Статистика матча (Фареры/Швеция)

Удары 3/11

Удары в створ 0/8

Владение 37%/63%

Фолы 14/8

Угловые 4/7

Стартовые составы на матч:

Фареры: Нильсен, Давидсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Аскхам, Ханссон, Юнсен, Ватнхамар, Эдмундссон, Фредериксберг.

Запас: Эглиссон, Ватнсдал (↑), Бартальсстову, Ольсен, Гестссон, Эриксен, Йоханнесен, Ольсен (↑), Бьярталид (↑), Йонсен.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Бегтссон, Ларссон, Экдаль, Исак, Ольссон, Берг, Куайсон.

Запас: Хульт, Юханссон, Йонссон, Свенссон (↑), Танкович, Крафт (↑), Янссон, Форсберг, Гвидетти, Андерссон, Дурмаз (↑), Нордфельдт.

Бригада арбитров: Тьягу Мартинс | Луиш Кампуш | Педро Алмейда.

Желтые карточки: Грегерсен — 28.

Забитые мячи: Исак 12 — 0:1, Исак 15 — 0:2, Линделеф 23 — 0:3, Куайсон 41 — 0:4.