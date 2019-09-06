Нью-Йорк, США, , 07:14 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс уверенно переиграла представительницу Украины Элину Свитолину в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке.

Американская спортсменка обыграла украинку в двух партиях со счетом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За это время Серена Уильямс 6 раз подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать все 6 из 6 возможных брейк-пойнтов. Её соперница за этот же временной отрезок подала навылет 5 раз, 4 раза ошиблась при подаче и не получила ни одной возможности взять подачу своей оппонентки.

Отметим, это десятый в карьеры Уильямс выход в финал турнира US Open. Её соперницей финале соревнований станет победительница противостояния между швейцаркой Белиндой Белич и представительницей Канады Бьянкой Андрееску.