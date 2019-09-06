Хельсинки, , 07:10 — REGNUM 5 сентября на «Олимпийском стадионе» в городе Хельсинки между национальными сборными Греции и Финляндии был разыгран матч 5-го тура группы J отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Единственный мяч на 52-й минуте ударом с пенальти забил звездный нападающий «Норвич Сити» Теэму Пукки — 1:0.

Финляндия после 5-ти туров сенсационно занимает вторую позицию группы J, набрав 12 очков. Греция с 4-мя баллами осталась на предпоследнем месте.

Статистика матча (Финляндия/Греция)

Удары 7/4

Удары в створ 2/2

Владение 47%/53%

Фолы 10/15

Угловые 3/2

Стартовые составы на матч:

Финляндия: Градецки, Тойвио, Уронен, Араюури, Райтала, Камара, Лод, Сойри, Спарв, Пукки, Тауминен.

Запас: Гранлунд, Вайсанен, Карьялайнен, Йенсен, Шюллер, Йоронен, Вяйсянен, Пиринен, Марккула, Кауко, Форселл, Яаккола.

Греция: Баркас, Стафилидис, Манолас, Сократис, Торосидис, Бухалакис, Врусаи, Масурас, Коловос, Курбелис, Кулурис.

Запас: Влаходимос, Бакакис, Сиовас, Сиопис, Зека, Пелкас, Цимикас, Пасхалакис, Фетфацидис, Лимниос, Самарис, Павлидис.

Желтые карточки: Торосидис — 39, Кулурис — 45, Спарв — 57, Пелкас — 65, Камара — 73, Павлидис — 90.

Забитые мячи: Пукки (пенальти) 52 — 1:0.