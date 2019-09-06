Бухарест, , 07:09 — REGNUM 5 сентября на «Национальном стадионе» в Бухаресте между национальными сборными Румынии и Испании был разыгран матч 5-го тура группы F отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось минимальной победой «красной фурии».

Первый мяч на 29-й минуте забил центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1. Этот гол стал для испанца 21-м в составе сборной. В дебюте второй половины Франсиско Алькасер удвоил преимущество гостей — 0:2. Через 12 минут новичок «Галатасарая» Флорин Андоне забил единственный мяч хозяев — 1:2.

Испания с пятью победами подряд и 15-ю набранными очками занимает первую позицию в группе F. Румыния, набрав 7 очков, после 5-ти туров идет на 4-м месте.

Статистика матча (Румыния/Испания)

Удары 8/21

Удары в створ 1/9

Владение 33%/67%

Фолы 7/12

Угловые 4/12

Стартовые составы на матч:

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Тошка, Неделчару, Кирикеш, Григоре, Станчу, Дяк, Марин, Кесеру, Пушкаш.

Запас: Раду, Рус, Грозав, Максим (↑), Хаджи (↑), Пэун-Александру, Антон, Ницэ, Бордуяну, Штефан, Чикылдэу, Андоне (↑).

Испания: Кепа, Альба, Навас, Рамос, Льоренте, Сауль, Бускетс, Руис, Алькасер, Родриго, Себальос.

Запас: Де Хеа, Карвахаль, Кансеко (↑), Сусо, Альканатара, Сарабия (↑), Гайа, Эрнандес, Нуньеш, Парехо, Лопес, Оярасабаль (↑).

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Эдуард Байтингер | Рафаэль Фольтин.

Желтые карточки: Рамос — 29, Марин — 31, Сауль — 76, Кепа — 90+2.

Красные карточки: Льоренте — 80.

Забитые мячи: Рамос (пенальти) 29 — 0:1, Алькасер 47 — 0:2, Андоне 59 — 1:2.