Дублин, , 07:06 — REGNUM 5 сентября на стадионе «Авива» в Дублине между национальными сборными Ирландии и Швейцарии был разыгран матч 5-го тура группы D отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось боевой ничьей.

На 74-й минуте центральный защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер вывел гостей вперед после передачи Бриля Эмболо — 0:1. Через 11 минут 31-летний центральный нападающий «Шеффилда» Дэвид МакГолдрик восстановил равновесие в счете — 1:1.

Ирландия набрала 11 очков и укрепилась на первой позиции в группе D. Швейцария с 5-ю баллами осталась на 3-й строчке.

Статистика матча (Ирландия/Швейцария)

Удары 4/15

Удары в створ 3/3

Владение 42%/58%

Фолы 15/12

Угловые 4/5

Стартовые составы на матч:

Ирландия: Рэндолф, Коулман, Стивенс, Даффи, Кио, Уилан, Хендрик, Хурихан, МакГолдрик, Макклин, Робинсон.

Запас: О’Хара, Кристи, Браун (↑), Иган, Траверс, Хоган (↑), Куртис, О’Дауда, Джадж (↑), Каллен, Лонг, Коллинс.

Швейцария: Цоммер, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Шер, Фройлер, Джака, Родригес, Закариа, Эмболо, Сеферович.

Запас: Мубандже, Видмер, Штеффен, Мвого, Кюмарт, Аети (↑), Фасснахт, Мехмеди (↑), Гавранович, Фернандеш (↑), Омлин, Бенито.

Желтые карточки: Стивенс — 15, Мбабу — 76, Джадж — 90, Даффи — 90, Шер — 90.

Забитые мячи: Шер 74 — 0:1, МакГолдрик 85 — 1:1.