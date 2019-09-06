Дублин, 6 сентября 2019, 07:06 — REGNUM 5 сентября на стадионе «Авива» в Дублине между национальными сборными Ирландии и Швейцарии был разыгран матч 5-го тура группы D отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось боевой ничьей.
На 74-й минуте центральный защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер вывел гостей вперед после передачи Бриля Эмболо — 0:1. Через 11 минут 31-летний центральный нападающий «Шеффилда» Дэвид МакГолдрик восстановил равновесие в счете — 1:1.
Ирландия набрала 11 очков и укрепилась на первой позиции в группе D. Швейцария с 5-ю баллами осталась на 3-й строчке.
Статистика матча (Ирландия/Швейцария)
Удары 4/15
Удары в створ 3/3
Владение 42%/58%
Фолы 15/12
Угловые 4/5
Стартовые составы на матч:
Ирландия: Рэндолф, Коулман, Стивенс, Даффи, Кио, Уилан, Хендрик, Хурихан, МакГолдрик, Макклин, Робинсон.
Запас: О’Хара, Кристи, Браун (↑), Иган, Траверс, Хоган (↑), Куртис, О’Дауда, Джадж (↑), Каллен, Лонг, Коллинс.
Швейцария: Цоммер, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Шер, Фройлер, Джака, Родригес, Закариа, Эмболо, Сеферович.
Запас: Мубандже, Видмер, Штеффен, Мвого, Кюмарт, Аети (↑), Фасснахт, Мехмеди (↑), Гавранович, Фернандеш (↑), Омлин, Бенито.
Желтые карточки: Стивенс — 15, Мбабу — 76, Джадж — 90, Даффи — 90, Шер — 90.
Забитые мячи: Шер 74 — 0:1, МакГолдрик 85 — 1:1.