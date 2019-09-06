Ереван, , 07:03 — REGNUM 5 сентября на «Республиканском стадионе» в Ереване между национальными сборными Армении и Италии был разыгран матч 5-го тура группы J отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось волевой победой «скуадра адзурры».

В дебюте игры 31-летний нападающий ПФК «Сочи» Александр Карапетян открыл счет мощным ударом в дальний нижний угол после передачи на ход Тиграна Барсегяна — 1:0. Через 17 минут Андреа Белотти вернул гостей в игру — 1:1. На 78-й минуте вышедший на замену 23-летний полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини впервые вывел Италию вперед — 1:2. Через 2 минуты вратарь хозяев Арам Хайрапетян срезал мяч в свои ворота — 1:3.

Италия, одержав волевую победу, набрала 15 очков и укрепилась на первой позиции группы J. Армения с 6-ю баллами осталась на 3-м месте.

Статистика матча (Армения/Италия)

Удары 8/17

Удары в створ 3/6

Владение 33%/67%

Фолы 14/7

Угловые 2/10

Стартовые составы на матч:

Армения: Хайрапетян, Калисир, Ароян, Оганесян, Амбарцумян, Григорян, Мкртчян, Казарян, Барсегян, Мхитарян, Карапетян.

Запас: Бегларян, Восканян, Аветисян, Варданян, Бабаян (↑), Айвазов, Оганесян, Ишханян, Едигарян, Овсепян (↑), Адамян (↑), Миранян.

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Романьоли, Флоренци, Бонуччи, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Белотти, Кьеза, Бернандески.

Запас: Сиригу, Тонали, Ачерби, Иццо, Лоренцо Пеллегрини (↑), Лука Пеллегрини, Сенси (↑), Лазанья (↑), Голлини, Эль-Шаарави, Иммобиле, Манчини.

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Ян Зайдель | Маркус Хекер.

Желтые карточки: Верратти — 26, Казарян — 26, Карапетян — 27, Барсегян — 48, Барелла — 59.

Красные карточки: Карапетян — 45.

Забитые мячи: Карапетян 11 — 1:0, Белотти 28 — 1:1, Пеллегрини 78 — 1:2, Хайрапетян (автогол) 80 — 1:3.