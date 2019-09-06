Ереван, , 00:53 — REGNUM В домашнем матче в рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Армении по футболу потерпела поражение от сборной Италии со счетом 1:3.

Армения — Италия © Photolure

Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий сборной Армении и клуба «Сочи» Александр Карапетян. Усилиями Андреа Белотти гости сравняли счет на 28-й минуте.

Под занавес первого тайма сборная Армении осталась вдесятером после того, как Александр Карапетян получил вторую желтую карточку в матче и был удален с поля.

Больше получаса во второй половине матча счет оставался равным. Но оформивший дубль Андреа Белотти (77-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (80-я минута) в итоге принесли три очка «Скуадре адзурре».

Следующий матч в рамках текущего отборочного турнира сборная Армении сыграет против сборной Боснии и Герцеговины в Ереване 8 сентября.

Италия уверенно возглавляет группу J, выиграв все пять матчей. Сборная Армении занимает четвертое место, финнам шесть, а боснийцам одно очко.