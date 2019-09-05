Ашхабад, , 20:19 — REGNUM Сборная Туркмении смогла победить команду Шри-Ланки во время первой игры отборочного турнира Чемпионата мира по футболу — 2022, передает «Информационный портал Туркменистана».

Отмечается, что уже на 9-й минуте встречи счет открыл нападающий Вахыт Оразсахедов. Второй гол в ворота шриланкийцев забил полузащитник Арсланмурад Аманов на 53-й минуте игры.

Следующими соперниками туркменских футболистов станут игроки из Южной Кореи. Матч запланирован на 10 сентября 2019 года.