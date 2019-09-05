Кострома, , 18:42 — REGNUM Юные костромичи сыграют в турнире по дворовому футболу «Уличный красава», который проводит по всей стране «Молодежка ОНФ», — сообщает Общественный народный фронт

За право выйти в финал поборются 10 команд из Костромы, Мантурово, Антропово, Галича, Нерехты, Неи. Первые матчи состоятся 15 сентября в Костроме и Галиче

«Очень приятно отметить рост числа юных футболистов, которые решили принять участие в соревнованиях. В прошлом году у нас было всего четыре команды, в этом шесть команд в возрасте 14−15 лет и четыре — в возрасте 16−17 лет. Это свидетельствует о востребованности акции», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, заслуженный работник физкультуры и спорта Павел Зайфиди.

Победители муниципального этапа соревнований выйдут на региональный уровень, а затем уже на всероссийский. Финальные игры акции «Уличный красава» запланированы на начало ноября.