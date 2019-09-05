Бишкек, , 18:12 — REGNUM Сборная Киргизии по борьбе Алыш завоевала две золотых, две серебряных и две бронзовых медали на Всемирных играх боевых искусств, проходивших в южнокорейском городе Чунгджу, передает «Кабар».

Первое место по результатам состязаний заняли Мадаминбек Шаршеналы уулу — в весовой категории до 80 кг и Нагира Сарбашова — в весовой категории свыше 65 кг.

Серебряными призерами стали Камолиддину Абдурахимову — в весовой категории свыше 80 кг и Нурзат Бактыяр кызы — в весовой категории до 65 кг.

Бронзовые медали смогли заполучить Элдияр Сексенбаев — в весовой категории 70 кг и Элзада Момунжанова — в весовой категории до 55 кг.

Всего же участие во Всемирных играх боевых искусств принимали 120 спортсменов из 30 стран мира.