Владивосток, , 16:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин, лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга, а также премьеры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ посетили международный юношеский турнир по дзюдо имени создателя этого вида боевого искусства Дзигоро Кано. Турнир проводится в рамках спортивной программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

Турнир проводится с 2017 года, и Путин, Баттулги и Абэ посещали соревнования до этого момента дважды.

В турнире приняли участие спортсмены России, Монголии, Японии, Китая и Республики Корея.

По итогам турнира, первое место разделили команды России и Монголии, второе место — у Японии, сообщает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии визита в Монголию президент России заявил, что общий интерес с монгольским лидером к дзюдо и увлечение спортом помогают наладить понимание и поддерживать диалог.

«Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций», — отметил он.