Севилья, Испания, , 16:13 — REGNUM В испанском городе Севилья с 26 по 31 августа 2019 года прошел чемпионат Европы по бочча — спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимали участие около 100 спортсменов из 24 стран. Напоминаем, что бочча — это игра с мячом на точность и логику, напоминающая боулинг, вошедшая в программу Паралимпийских игр в 1984 году.

Российская сборная по бочча © Благотворительный фонд «Точка опоры»

На чемпионате Европы по бочча среди лиц с ПОДА петербургский спортсмен Михаил Гутник в составе российской команды взял золото и приблизился к участию в Паралимпиаде-2020 в Токио. В активе страны также серебряная и бронзовая медали в личных выступлениях.

Россию представили десять спортсменов разных классов, которые выступили в индивидуальных, парных и командных состязаниях. Санкт-Петербург был заявлен двумя боччистами — Михаилом Гутником (мастер спорта международного класса, многократный чемпион России, победитель международных турниров) и Дарьей Адониной (призер городских, всероссийских и международных соревнований).

Российская сборная по бочча © Благотворительный фонд «Точка опоры»

По результатам командных выступлений в тройках класса ВС1-ВС2 золото взяли Михаил Гутник (СПб), Михаил Летников (Московская область), Дмитрий Козьмин (Москва) и Диана Цыплина (Краснодарский край). В финальном матче российская команда обыграла сборную Португалии со счетом 7:3. Спортсмены также увеличили свои шансы на участие в Паралимпиаде-2020.

«Я несказанно рад, если честно, сам ещё не понял до конца, что мы с командой приблизились к участию в Паралимпийских играх в Токио. До последней игры я не думал, что мы выйдем. Но после 5-го энда меня как будто кто-то толкнул и сказал: давай, это то, к чему ты стремился и шёл! Хочу отдельно поблагодарить старшего тренера сборной Татьяну Михайловну, я сам себе сказал, что ее я подвести не могу. Она столько для меня и команды сделала, всю себя посвятила нам. Главное — любить, хотеть и добиваться! И тогда всё будет так, как ты хочешь!» — прокомментировал свою победу Михаил Гутник.

Медали в личных состязаниях завоевали Александр Легостаев (Пермский край) — серебро, класс ВС3, и Дмитрий Козьмин (Москва) — бронза, класс ВС2.

Российская сборная по бочча © Благотворительный фонд «Точка опоры»

Петербургская спортсменка Дарья Адонина состязалась в командных выступлениях класса ВС4. В борьбе за бронзу российские спортсмены уступили сборной Португалии. Для Дарьи это первый опыт участия в таких ответственных соревнованиях.

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