Лондон, , 15:55 — REGNUM Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что изучит варианты продолжения карьеры в ближайшие месяцы. Об этом сообщает GrandPX.News.

Автогонщик Льюис Хэмилтон (cc) Lukas Raich

«Мой контракт рассчитан более чем на полтора года. Но я буду изучать варианты в ближайшие месяцы», — сказал Хэмилтон.

Он добавил, что в настоящее время показывает, возможно, лучшие результаты в карьере.

Напомним, Хэмилтон является пятикратным чемпионом «Формулы-1». Он выигрывал «королевские автогонки» в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.

Читайте также: Люьис Хэмилтон попал в аварию перед Гран-При Бельгии