Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Российский капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сожалеет о драке со своим соотечественником — российским форвардом команды «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым. Его мнение на эту тему 5 сентября приводит «матч ТВ».

«Нет, я бы ничего менять не стал», — заявил Овечкин в ответ на вопрос о том, отказался бы он от боя с 18-летним соотечественником, если бы знал о нем заранее.

Также хоккеист отметил, что в этом случае нет разницы, с кем ты дерешься, так как на тот момент шёл плей-офф, а потому у игрока в этот момент нет ни друзей, ни соотечественников.

«Ты бьешься за то, чтобы поднять Кубок Стэнли над головой. А если перед тобой оказалось препятствие, то надо его проходить», — рассказал российский капитан «Вашингтона».

Кроме этого он отметил, что, если в какой-то момент сдать во время игры, это может отразиться на всей серии, так как на капитана смотрит вся команда, а потому надо идти и драться.

При этом российский хоккеист подчеркнул, что в этом случае не важно проиграешь ты в драке или нет, так как тут не стоит задача закопать в лед противника.

«Просто бьет адреналин, бурлят эмоции. Мне оставалось только согласиться на бой, вот и все», — заключил Александр Овечкин.

Отметим, Александр Овечкин и Андрей Свечников подрались в ходе первого периода третьего матча серии плей-офф между командами «Вашингтон» и «Каролина». Овечкин несколькими ударами быстро уложил своего оппонента в нокаут на лед, причем последний в итоге смог покинуть его только с помощью коллег по команде.