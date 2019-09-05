Москва, , 15:42 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухтугов считает себя готовым к бою с ирландцем Конором Макгрегором, об этом он 5 сентября заявил журналистам.

«Да, я хочу этот бой, я готов», — приводит ТАСС слова Тухтугова.

При этом боец отметил, что до этого боя ему необходимо провести ещё два или три поединка.

Также спортсмен заявил, что его возможный бой с другим российским бойцом Артёмом Лобовым мог бы быть интересным, однако последний, по мнению Тухтугова, является бойцом «ниже среднего уровня».

Напомним, Зубайра Тухтугов провел свой последний поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в мае 2016 года и после него был подвергнут дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Также был участником потасовки после боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, за что также получил дисквалификацию сроком на год, которая позже была сокращена Атлетической комиссией штата Невада.

Отметим, всего на счету Тухтугова 22 боя в ММА, в 18 из которых он выиграл.