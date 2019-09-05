Глазго, Великобритания, , 15:30 — REGNUM Футболисты сборной России провели первую тренировку в Глазго перед матчем с Шотландией. Об этом 5 сентября сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что российская команда в полном составе тренируется на стадионе «Хэмпден Парк», где состоится матч. Встреча пройдёт 6 сентября.

Напомним, сборная России после четырех туров идёт на втором месте в группе I, имея в активе девять очков и отставая от Бельгии на три балла.

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