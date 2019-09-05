Париж, , 15:20 — REGNUM Бельгийский защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Томас Менье опроверг информацию о своем возможном уходе из команды, сообщает 5 сентября «Матч ТВ».

По данным источника, текущий контракт между игроком и клубом действителен ещё один год и на данный момент стороны не смогли договориться о продлении соглашения.

Также предполагается, что в случае, если стороны не смогут договориться, ПСЖ будет предпочтительнее продать зимой 27-летнего футболиста, чтобы он не ушёл летом из команды в статусе свободного агента.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Томаса Менье заинтересован лондонский «Арсенал».

Напомним, игрок перешел в ПСЖ из бельгийской команды «Брюгге» в 2016 году и за это время сыграл за клуб в 99 матчах, в которых забил 12 голов.