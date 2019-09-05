Ванкувер, Канада, , 15:11 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» продлил контракт с российским нападающим Николаем Голдобиным. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что клуб подписал новый контракт с нападающим, рассчитанный на один сезон. Зарплата игрока составит $900 тыс. в год.

Напомним, 23-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ сезона 2018/19 сыграл 63 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 20 результативных передач.

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