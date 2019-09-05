Стамбул, Турция, , 14:44 — REGNUM Турецкий «Галатасарай» представил новичка команды — нападающего Радамеля Фалькао. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Мероприятие прошло на домашнем стадионе команды — «Тюрк Телеком Арене». Болельщики полностью заполнили стадион, чтобы поприветствовать форварда.

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1169339391657033728

Напомним, Фалькао перешёл в «Галатасарай» из «Монако», за который выступал с 2013 года. Контракт 33-летнего колумбийского форварда с турецким клубом рассчитан на три года.

Читайте также: Фалькао может уйти из «Монако» по окончании сезона