Эдмонтон, Канада, , 14:39 — REGNUM Хоккейный клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» не станет форсировать восстановление капитана команды — форварда Коннора Макдэвида — к первому матчу нового сезона, об этом заявил генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холлан. Его слова 5 сентября приводит Sportsnet.

«Первый матч сезона — общая цель, но основным приоритетом является долгосрочное здоровье Коннора», — заявил Холланд.

Также он отметил, что руководство «Эдмонтона» в данном случае будет принимать решения на консервативной основе.

Кроме этого, агент 22-летнего хоккеиста Джефф Джексон рассказал, что в настоящее время нельзя точно сказать будет ли его подопечный готов к новому сезону. При этом он отметил, что у Макдэвида есть ещё месяц и что он находится в хорошей форме, хотя нельзя сказать, что игрок будет приведен в готовность в ноябре или декабре.

«На данный момент он готов отлично, все довольны его прогрессом», — заявил Джексон.

Отметим, в минувшем сезоне Коннор Макдэвид набрал рекордные для своей карьеры 116 (41 шайба + 75 голевых передач) очков, уступив только российскому форварду клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Никите Кучерову (128 очков). В настоящее время игрок проходит восстановление после травмы колена, полученной им в заключительном матче регулярного сезона 2018/19 с командой «Калгари Флэймз».