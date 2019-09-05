Шанхай, Китай, , 14:29 — REGNUM Мужская сборная Турции по баскетболу уступила команде Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по баскетболу, проходящего в Китае.

Игра состоялась на паркете «Шанхай Ориента Спортс Центра» и закончилась победой чехов со счетом 91:76.

Турецкие баскетболисты уступили в трех из четырёх игровых четвертей, первую и последнюю из которых проиграли с большим отставанием, что и позволило чехам выиграть с преимуществом в 15 очков.

При этом самым результативным игроком матча стал игроком турецкой сборной Джеди Осман, набравший за игру 24 очка. В составе победителей наиболее результативным оказался Войтех Хрубан, который набрал 18 очков в игре, также его коллега по сборной Ондржей Балвин оформил в матче дабл-дабл с 17 очками и 11 подборами.

Отметим, по итогам встречи сборная Турции не смогла выйти в следующий этап турнира, выиграв только в одной из трех игр группового этапа. Сборная Чехии, наряду со сборной США, вышли в следующий этап из группы Е.