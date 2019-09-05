Рим, , 13:57 — REGNUM Армянский полузащитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян, перешедший в нынешнем сезоне в команду «Рома» на правах аренды, надеется в новом клубе получить достаточное количество игрового времени. Его слова 5 сентября приводит Football Italia.

«Это отличная возможность, так как я не имел достаточно игрового времени в «Арсенале». Давно не проводил на поле все 90 минут, но готов играть, так как регулярно тренируюсь», — заявил 30-летний футболист, добавив, что в футбол играют не только ногами, но и головой, и что всё возможно, когда ты уверен в себе.

Также игрок рассказал, что с его переходом в «Рому» всё решилось в последний момент и, после звонка агента футболиста, он на следующий день вылетел в Рим, где прошел медицинское обследование и подписал контракт.

Отметим, Генрих Мхитарян перешёл в лондонский «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» зимой 2018 года за 34 млн евро. В нынешнем сезоне сыграл за «Арсенал» в трех матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. Его текущий контракт с лондонской командой рассчитан до лета 2021 года.