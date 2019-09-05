Манчестер, Великобритания, , 13:33 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет во время зимнего трансферного окна приобрести в свой состав ещё одного защитника, сообщает 5 сентября Daily Mail.

По данным издания, этим главный тренер «МС» хочет найти замену травмированному французскому защитнику клуба Эмерику Ляпорту, который ранее получил травму в матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с командой «Брайтон» (4:0 в пользу «МС»). При этом срок восстановления 25-летнего футболиста станет известен после операции, однако, по предварительным прогнозам, он составит не менее 4 месяцев.

В результате произошедшего в распоряжении Гвардиолы осталось только два центральных защитника Николас Отаменди и Джон Стоунс, при этом последний пропустил уже три матча из-за травмы бедра. По этой причине, заменившему Ляпорта в матче с «Брайтоном» бразильскому полузащитнику «МС» Фернандиньо, придется пока взять на себя непривычную роль центрального защитника.

Отметим, по итогам четырех туров АПЛ «МС» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.