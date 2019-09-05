Лондон, , 13:00 — REGNUM Экс-чемпион мира в тяжелом весе, британский боксёр Энтони Джошуа поделился своими ожиданиями от боя-реванша с мексиканцем Энди Руисом, являющимся чемпионом мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO). Его слова приводит 5 сентября Sky Sport.

«В первом поединке мне нужно было действовать умнее. Такие мелкие вещи нужно учитывать, теперь я буду умнее», — отметил Джошуа, сказав перед этим, что он знает сильные и слабые стороны соперника и постарается использовать недостатки мексиканца в свою пользу.

Также британец отметил, что небольшая промашка не должна менять личность человека, так как нужно сохранять стабильность и помнить о том, кто ты. При этом боксер подчеркнул, что он знает на что способен сам, и на что способен его будущий оппонент.

Отметим, ранее, 1 июня нынешнего года, мексиканец Энди Руси сенсационно одержал верх над британцем Энтони Джошуа техническим нокаутом, заменив незадолго до боя Джарелла Миллера, который перед этим провалил допинг-тест и потому не смог участвовать в бою с Джошуа.