Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Известный американский музыкальный исполнитель в стиле рэп Снуп Дог после долгого раздумья решил стать болельщиком мадридского футбольного клуба «Реал». Об этом он сам рассказал 5 сентября в интервью на YouTube-канале Bleacher Report.

Рэппер рассказал, что до этого он надевал футболки многих команд: «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Ювентуса» и других.

«Наконец-то настала пора быть верным одной команде. Я выбираю «Реал-Мадрид», вперёд «Реал»!», — заявил Снуп Дог.

Также он отметил, что данная команда ему очень нравится из-за того, что в ней много звездных игроков, потому что она из Испании и потому что хорошо играет.

«Почему бы нет?», — заключил известный американский рэпер.

Отметим, в настоящее время мадридский «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры.