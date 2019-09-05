Сан-Хосе, , 12:21 — REGNUM Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас ушёл со своего поста. Об этом сообщает Goal.

По словам Матосаса, он принял такое решение, потому что ему стало скучно.

«Я не знал, что быть тренером сборной так скучно. Иногда я думаю, что нахожусь в отпуске», — сказал Матосас.

Он добавил, что не может работать с игроками каждый день, поскольку видит их всего неделю раз в два месяца.

«Думал, что это не станет проблемой, но я изо дня в день скучаю. Целыми днями приходится убивать себя просмотром фильмов или играми», — добавил 52-летний специалист.

Напомним, Матосас возглавил сборную Коста-Рики в октябре 2018 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ.