Манчестер, Великобритания, , 12:23 — REGNUM Сербский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич возложил ответственность за неудачное начало командой сезона в английской Премьер-лиге (АПЛ) на главного тренера команды, норвежского специалиста Уле-Гуннар Сульшера. Слова футболиста на эту тему приводит 5 сентября Manchester Evening News.

«Тренер должен выбирать состав, который будет бороться за титул, и, если команда не побеждает, он будет нести за это ответственность», — заявил Матич.

Также он добавил, что давно находится в футболе и за последние 10 лет играл почти во всех матчах клубов со своим участием, а потому знает, что чтобы кто-либо играл, кто-то другой должен принимать это, сидя в запасе. Однако теперь сам 31-летний футболист в такой ситуации, хотя и работает изо всех сил.

При этом, по мнению игрока, именно тренер должен собрать способную побороться за титул команду и в противном случае отвечать за неудачную её игру.

«Тренер определяет, кто выходит на поле. Нет проблем. Но я сказал ему, что не согласен с ним», — заключил Неманья Матич.

Отметим, сербский футболист перешёл в «МЮ» из лондонского «Челси» в 2017 году и в нынешнем сезоне потерял своё место в стартовом составе.