Бразилиа, , 12:04 — REGNUM У двукратного чемпиона мира по футболу Кафу умер сын Данило в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что молодой человек умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями. Он был срочно госпитализирован, однако по дороге у него произошла остановка сердца.

Напомним, в составе сборной Бразилии Кафу становился чемпионом мира по футболу в 1994 и 2002 годах. Он является единственным футболистом, который сыграл в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд (1994, 1998, 2002).