Казань, , 11:47 — REGNUM Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин признан лучшим футболистом команды в августе. Об этом сообщается на сайте клуба.

Дюпин признан игроком месяца в результате голосования болельщиков казанского клуба. В августе Дюпин сыграл в пяти матчах в чемпионата Росси, в которых пропустил семь голов.

Напомним, Дюпин играет за «Рубин» с июня 2019 года. Ранее он выступал за такие команды, как «Металлург-Кузбасс», «СКА-Хабаровск», «Кубань», «Анжи».

После восьми туров «Рубин» идёт на девятом месте в турнирной таблице с 10 очками.

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