Москва, , 11:51 — REGNUM Мужская сборная команда России по баскетболу иногда играет на чемпионате мира (ЧМ) 2019 года, проходящем в Китае, как детская команда, считает президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«Мне кажется порой, что мы 34 минуты играем, как команда высокого уровня, а шесть минут можем играть, как будто мы детская команда», — приводит РИА «Новости» слова Кириленко, который также добавил, что такие моменты его расстраивают.

Кроме этого, президент РФБ отметил, что при этом ему радостно, когда сборная России остается в игре и имеет шанс на победу в концовке, несмотря на неудачно складывающийся для неё матч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России по баскетболу уступила команде Аргентины на ЧМ — 2019 со счётом 61:69.