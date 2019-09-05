Мадрид, , 11:28 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что апелляция «Реала» на дисквалификацию Бэйла была отклонена. Таким образом, форвард пропустит матч с «Леванте» и заплатит штраф в размере €600. Клуб оштрафован на €350.

Напомним, в матче третьего тура против «Вильярреала» (2:2) Бэйл отметился дублем. Но в добавленное время он дважды нарушил правила и был удалён с поля.

«Реал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды пять очков после трёх туров.