Абу-Даби, , 10:46 — REGNUM Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко, являющаяся чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе среди женщин, провела символический поединок с чемпионом UFC в двух дивизионах американцем Генри Сехудо в Абу-Даби, куда оба бойца приглашены на турнир UFC-242, который состоится 7 сентября. Об этом 5 сентября сообщает MMA Jankie.

Бойцы устроили шуточный поединок, на котором Шевченко применила к Сехудо удушающий прием и этим символически «одержала победу».

Отметим, ранее Генри Сехудо неоднократно бросал через социальные сети вызов Валентине Шевченко, называя себя «будущим межполовым чемпионом мира». В ответ Шевченко пообещала отнять у него все его золотые награды.

Напомним, главным событием на турнире UFC-242 в Абу-Даби станет поединок между чемпионом UFC в легком весе российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.