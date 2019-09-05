Мадрид, , 10:25 — REGNUM Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Форлан заявил, что клуб может навязать «Барселоне» и «Реалу» борьбу за чемпионство. Об этом сообщает Goal.

«Атлетико» будет сражаться за титул, они всегда сражаются. Разрыв с «Реалом» и «Барсой» стал меньше», — сказал Форлан.

Он добавил, что лидеры «Реала» и «Барселоны» стареют, и это может стать преимуществом для «Атлетико».

Напомним, в сезоне 2018/19 чемпионом Испании стала «Барселона», «Атлетико» финишировал на второй строке (76), «Реал» стал третьим (68). В последний раз «Атлетико» выигрывал чемпионат в 2014 году.