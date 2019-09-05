Уфа, , 10:18 — REGNUM День открытых дверей пройдет 7 сентября на стадионе «Динамо» в Уфе. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие начнется в 11:00 с выступления российского биатлониста, бронзового призера Олимпийских игр в Ванкувере Максима Чудова.

«С показательными выступлениями примут участие воспитанники секций художественной и эстетической гимнастики, футбола, рукопашного боя, дзюдо, самбо, тхэквондо, карате, смешанных единоборств (ММА), конькобежного спорта, акробатики», — сообщают организаторы мероприятия.

Кроме этого, на дне открытых дверей пройдет праздничный концерт и фотовыставка «Возраст — это неизведанные возможности». В этот день гости смогут побывать в спортивных залах и на площадках стадиона.

Спортсмены проведут подвижные игры с детьми и их родителями. Победители получат призы и подарки.