Владивосток, , 10:01 — REGNUM Вопрос о базе данных московской лаборатории, переданных Всемирному антидопинговому агентству (WADA), будет рассмотрен на заседании исполкома организации 23 сентября. Об этом 5 сентября рассказал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр спорта России Павел Колобков.

«23 сентября на исполкоме WADA будет отчет под названием «Вопрос России», — приводит ТАСС слова Колобкова.

Также министр спорта отметил, что Россия выполнила решение исполкома WADA по передаче допинг-проб российских спортсменов и в настоящее время наши эксперты проводят встречи с их экспертами по этому поводу.

Отметим, работа по получению допинг-проб из московской лаборатории была завершена экспертами WADA 30 апреля нынешнего года. Им было передано всего 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы А и В).

Напомним, ранее, в 2015 году, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия и восстановлено в правах в сентябре 2018 года по решению исполкома WADA. В качестве одного из условий возвращения статуса соответствия РУСАДА было представление экспертам WADA доступа к допинг-пробам российских спортсменов из московской лаборатории до 31 декабря 2018 года, который в итоге был предоставлен в январе 2019 года.