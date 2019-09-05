Пекин, , 09:43 — REGNUM Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что у него есть претензии к судейству в матче между сборными России и Аргентины на чемпионате мира — 2019. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Аргентина выиграла по делу, но у меня есть очень большие претензии к судейству. Я считаю, что на чемпионате мира не может быть такого уровня в определённых моментах», — сказал Кириленко.

Он добавил, что российская команда проиграла не из-за судейства, но «есть моменты, которые вообще недопустимы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по баскетболу проиграла команде Аргентины на чемпионате мира — 2019 со счётом 61:69.

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