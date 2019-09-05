Лиссабон, , 09:12 — REGNUM Полузащитник футбольного лиссабонского клуба «Спортинг» Бруно Фернандеш летом мог перейти в английскую Премьер-лигу, об этом рассказал глава лиссабонского клуба Фредерику Варандаш, его слова приводит 5 сентября Visao de Mercado.

По словам главы «Спортинга», лондонский клуб «Тоттенхэм» предлагал за 24-летнего футболиста 45 млн евро и ещё 20 млн в качестве бонусов.

«Одним из пунктов выплат было, чтобы «шпоры» выиграли Лигу чемпионов или АПЛ, чего никогда не было», — рассказал Фредерику Варандаш.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «Реал» уже согласовал со «Спортингом» трансфер футболиста летом следующего года за 70 млн евро.

Отметим, в минувшем сезоне Бруно Фернандеш сыграл за «Спортинг» в 52 матчах и отметился в них 32 голами и 18 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.