Лодзь, Польша, , 08:29 — REGNUM Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии в четвертьфинале чемпионата Европы — 2019. Встреча завершилась со счётом 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Наталья Гончарова, набравшая 22 очка. У итальянской команды Паола Эгону набрала 28 очков.

В матче за выход в финал сборная Италии сыграет с командой Сербии, которая обыграла Болгарию в трёх партиях.

Напомним, на групповом этапе сборная России одержала четыре победы над командами Белоруссии, Швейцарии, Испании и Словакии, а также проиграла сборной Германии.