Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:26 — REGNUM Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» отказался продавать миланской команде «Интер» своего сербского полузащитника Филипа Костича, сообщает 5 сентября Bild.

По данным источника, миланский клуб предлагал «Айнтрахту» за трансфер 26-летнего футболиста 40 млн евро, однако франкфуртская команда оказалась от этого предложения.

Отметим, в минувшем сезоне Филип Костич играл за «Айнтрахт» на правах аренды от «Гамбурга», а летом франкфуртский клуб выкупил игрока. Футболист сыграл за этот период в составе клуба в 46 матчах и отметился в них 10 мячами и 13 голевыми передачами. По данным Transfermarkt, его трансфер обошёлся «Айнтрахту» в 6 млн евро, а заключенный с клубом контракт рассчитан до лета 2023 года.