Нью-Йорк, США, 5 сентября 2019, 08:08 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США — US Open. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5, 6:2.
Надаль пять раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 8 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, три ошибки на подаче и 4 из 10 брейков.
В полуфинале турнира Надаль сыграет с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.
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