Нью-Йорк, США, , 08:04 — REGNUM Канадская теннисистка Бьянка Андрееску одержала победу над представительницей Бельгии Элизе Мертенс в четвертьфинале Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 3 минуты, завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

19-летняя Андрееску занимает 15-е место в мировом рейтинге, а уже 9 сентября она войдёт в топ-10, благодаря выходу в полуфинал US Open.

В полуфинале Андрееску сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Матч состоится 6 сентября.

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