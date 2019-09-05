Бразилиа, , 08:00 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар примет участие в товарищеском матче сборной Бразилии с командой Колумбии, сообщает 5 сентября Globo Esporte.

Также сообщается, что 28-летний футболист выйдет на игровое поле с первых минут встречи, так как заявлен на матч в основной состав.

Отметим, в нынешнем сезоне Неймар не принял участия ни в одном матче ПСЖ по причине травмы, хотя в некоторых СМИ утверждалось, что нападающий ни играл так как планировал перейти в состав каталонской «Барселоны». Однако в итоге два клуба так и не смогли договорится о его трансфере.

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