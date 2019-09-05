Москва, , 07:55 — REGNUM Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Соломон Кверквелия ранее отказался от перехода в команду английской Премьер-лиги (АПЛ) «Лестер», сообщил агент игрока Мамука Джугели.

«Отказался, хотел стать чемпионом России с «Локо». Сказал: «Еще на шесть месяцев останусь, не подведу Юрия Сёмина (главный тренер «Локомотива» — прим. ИА REGNUM), он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом», — приводит «Спорт-бизнес-онлайн» слова агента Керквелии.

Также он отметил, что «Лестер» официально предлагал 10 млн евро за трансфер футболиста, однако для Джугели его подопечный стоит все 150 млн евро.

Кроме этого, агент игрока отметил, что Кверквелии ещё 27 лет и он может выстрелить в свое время, так как уже мог уехать в «Лестер».

"Кверквелия знает себя и верит, что у него будут хорошие предложения», — заключил Мамука Джугели.

Отметим, Соломон Кверквелия перешел в состав московского «Локомотива» из казанского «Рубина» зимой 2017 года и до лет того же года играл на правах аренды. В составе «железнодорожников» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.