Пекин, , 07:32 — REGNUM Сборная России по баскетболу проиграла команде Аргентины на чемпионате мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 61:69.

В составе российской команды самым результативным игроком стал форвард Андрей Зубков, набравший 18 очков. У аргентинцев 21 очко на счету разыгрывающего Факундо Кампаццо.

Таким образом, сборная России вышла в следующий раунд благодаря двум победам на старте турнира. Аргентинцы заняли первое место на предварительном этапе, сборная России — вторая.

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