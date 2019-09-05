Нью-Йорк, США, , 07:35 — REGNUM Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса в матче четвертьфинала на Открытом чемпионате США (US Open), проходящего в Нью-Йорке.

Итальянский спортсмен переиграл француза в упорной борьбе в пяти сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

Спортсмены пробыли на корте 3 часа 57 минут. За это время Берреттини 15 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и смог реализовать 6 из 17 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за этот же временной промежуток подал навылет 10 раз, 17 раз ошибся при подаче реализовал 5 из 15 возможных брейков.

Это первая встреча спортсменов на корте.

Отметим, это первый в карьер Берреттини выход в полуфинал US Open, его соперником в полуфинале станет победитель противостояния между аргентинцем Диего Шварцем и испанцем Рафаэлем Надалем.