Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Компания «Яндекс» и североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) заключили долгосрочный контракт на трансляцию в России матчей, сообщает 5 сентября газета The Washington Post.

Сообщается, что трансляции матчей НХЛ будут бесплатными и станут доступны с помощью видеосервисов «Яндекс».

Также известно, что игры лиги можно будет смотреть на всей территории России и во время их трансляций для болельщиков станет возможным пользоваться чатом для общения и выражать свои эмоции с помощью эмодзи. Кроме этого, станет доступна подписка на уведомления.

Отметим, ранее правами на трансляцию в России матчей НХЛ обладала телекомпания «Евроспорт», соглашение с которой было рассчитано на три сезона с 2016/17 по 2018/19. Оно позволяло транслировать 10 игр регулярного сезона лиги и плей-офф в неделю в полном объёме.