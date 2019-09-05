Буэнос-Айрес, , 07:10 — REGNUM Молодежная сборная Бразилии по футболу нанесла разгромное поражение команде своих сверстников из Боливии в товарищеском матче.

Встреча закончилась разгромом молодежной сборной Боливии со счетом 5:0.

Главным героем игры стал аргентинский нападающий московского клуба «Спартак» Эсекиэль Понсе, который оформил в матче хет-трик (68-я, 73-я, 90-я минута). Ещё по одном голу записали на свой счет Хулиан Альварес (31-я) и Фернандо Валенсуэла (46-я).

Отметим, Эсекиэль Понсе перешёл в состав «Спартака» из «Ромы» нынешним летом. Сумма трансфера за него оценивается примерно в 3 млн долларов.