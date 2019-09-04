Махачкала, , 17:53 — REGNUM Стала известна сумма гонорара чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за титульный бой с американцем Дастином Порье. Она превысит ту, что получил боец за поединок с Конором Макгрегором, в 3−3,5 раза. Об этом сообщил тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Он заявил, что они вместе с сыном «знают себе цену» и «дерутся не за мелочь», пишет ТАСС. Отметив, что сумма в $2 млн, которую назначили Хабибу за победу над Макгрегором, маловата для них, отец и тренер Нурмагомедова сказал:

«Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем».

Как сообщало ИА REGNUM, титульный бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье состоится 7 сентября в столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби. За оставшиеся до поединка дни чемпиону из Дагестана надо сбросить 6 кг.

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